В "Крестах" умер 31-летний арестант

Представители закона изучают обстоятельства, которые привели к гибели местного жителя.

В следственном изоляторе "Кресты-2" скончался арестованный. В настоящее время сотрудники надзорного ведомства проводят проверку в СИЗО Колпино, чтобы установить причины гибели 31-летнего мужчины.

О трагедии сообщил паблик Вконтакте "Кресты ✵ СИЗО №1 в Колпино ✵ Питер". По информации от группы, молодой человек 1987-го года рождения найден мертвым в камере 16 января. Накануне вечером юноша пожаловался на плохое самочувствие. По информации от паблика, заключенному выписали лекарство галоперидол. Утром сокамерники обнаружили труп.

Известно, что петербуржец проходил по статье за грабеж. На воле у него осталась жена и маленький ребенок. По сведениям от соцгруппы, есть сведения о том, что до ареста погибший употреблял наркотики.

Напомним, что петербуржец оштрафован на 1,2 млн рублей за незаконную продажу алкоголя на Рылеева.

Фото: Piter.tv, вконтакте/"Кресты ✵ СИЗО №1 в Колпино ✵ Питер".