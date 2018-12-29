Петербуржец оштрафован на 1,2 млн рублей за незаконную продажу алкоголя на Рылеева

Мужчина осуществлял продажу без лицензии на алкоголь.

Прокуратура Центрального района выписала административный штраф предпринимателю, незаконно торгующему алкогольной продукцией в магазине на Рылеева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Бизнесмена обязали выплатить около 1,2 миллионов рублей. В рамках оперативной проверки специалисты изъяли из помещения более 70 бутылок по 0,5 и одному литру. В общей сложности выявлен товар десяти наименований. Если бы продажа состоялась то мужчина получил бы около 240 тысяч рублей в качестве прибыли.

По сведениям прокуратуры, местный житель Гюндюз Ахметов без соответствующей лицензии реализовывал алкоголь. Ранее обвинение гражданину уже предъявили в Дзержинском районном суде.

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Фото: Piter.tv