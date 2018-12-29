Полковник Михаил Ильин возглавит ГУ МВД по Петербургу

Официальные источники данные пока что не разглашают, но сведения уже успели просочиться в Интернет.

В Петербурге сменился глава правоохранительных органов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Новым начальников ведомства стал полковник Михаил Ильин. Об официальном назначении на пост будет сообщено пресс-службой полиции в ближайшее время.

Стоит отметить, что ранее Ильин трудился в различных оперативных структурах. В частности, о работал в подразделении по борьбе с ОПГ. В течение двух лет занимал должность главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2014 года является заместителем начальника полиции.

Напомним, что в Петербурге презентована марка, посвященная памяти защитников блокадного Ленинграда.

Фото: Piter.tv