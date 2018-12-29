В Петербурге презентована марка, посвященная памяти защитников блокадного Ленинграда

Впервые почтовую марку увидели гости исторического парка "Россия - моя история".

Правительство Петербурга накануне празднования 75-летия освобождения Ленинграда от блокады выпустила памятную почтовую марку. Торжественная презентация состоялась на территории исторического парка "Россия - Моя история". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Марка изображает барельеф советских солдат после освобождения города. Дизайном занимался мастер почтовой миниатюры Сергеем Ульяновским. Серия "Путь к Победе" выпущена тиражом 126 тысяч экземпляров.

По информации от чиновников, марка создана ради памяти подвигов защитников, отдавших жизнь за освобождение Ленинграда от блокады. Чиновники упоминают о подвигах блокадных почтальонов. Представители власти рассказали о возможном увековечивании геройского поступка службы почты в виде памятного знака на территории города.

Напомним, что петербургский "потеряшка из больницы" вернулся домой.

Фото: Официальный сайт администрации Петербурга