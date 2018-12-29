Петербургский "потеряшка из больницы" вернулся домой

Ребенок вылечился и вернулся к маме.

Детский омбудсмен по Санкт-Петербургу Светлана Агапитова рассказала, что "потеряшка из больницы" вернулся домой. Напомним, что в начале января в одну из городских больниц поступил шестилетний ребенок. Врачи узнали, что мальчика выпустили погулять, но он заблудился и не смог вернуться домой. Полиция быстро выяснила адрес родителей, но ребенок остался на госпитализации из-за признаков переохлаждения и ОРВИ.

По данным аппарата уполномоченного представителя, в течение всего времени родственники навещали малыша в больнице, а сегодня днем его направили домой. Ситуацию под контроль взяла комиссия по делам несовершеннолетних. С семьей потеряшки будет проведена профилактическая работа.

Напомним, что на Невском полиция задержала карманника, выкравшего "Айфон" из шубы петербурженки.

Фото: Piter.tv