На Невском полиция задержала карманника, выкравшего "Айфон" из шубы петербурженки

Приезжему не удалось незамеченным совершить преступление. Полиция задержала вора.

Правоохранительным органам Петербурга удалось задержать на месте преступления карманника, укравшего дорогостоящий телефон у петербурженки. С заявлением о пропаже гаджета к оперативникам обратилась пострадавшая. Она рассказала, что на невском проспекте у нее украли "Айфон 7+". Стоимость пропавшего телефона составила 65 тысяч рублей. Представителям закона удалось обнаружить подозреваемого. Мужчина не успел скрыться с места преступления.

Злоумышленником оказался 35-летний мигрант из Средней Азии. Оперативники изъяли у мужчины похищенные личные вещи петербурженки. В отношении разбойника возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

Напомним, что в Василеостровском районе открылось новое здание для полиции.

Фото: Piter.tv