В Василеостровском районе открылось новое здание для полиции

В его открытии участвовала Валентина Матвиенко.

В Василеостровском районе Петербурга открылось новое здание, в котором будет расположено отделение полиции. На торжественное мероприятие пришла Валентина Матвиенко. Чиновница отметила, что сейчас представители малого и среднего бизнеса остро нуждаются в помощи правоохранительных органов, так как их деятельность очень чувствительна. С помощью оперативников Матвиенко собирается создавать благоприятные экономические условия для предпринимателей.

Для исполнения этой задачи необходимо создать благоприятные деловые и инвестиционные условия. Помогайте городским властям создавать такие условия заявила спикер

Также Валентина Матвиенко добавила, что надеется на то, что в Петербурге не будет развиваться "крышевание" и условия, при которых возможны рейдерские захваты при участии полиции. Чиновница объявила о необходимости поднятия оперативникам заработной платы. По ее сведениям, сейчас правительство страны разрабатывает данный вопрос.

Фото: Piter.tv