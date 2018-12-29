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В Василеостровском районе открылось новое здание для полиции
Сегодня, 7:45
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lesjasap

В Василеостровском районе открылось новое здание для полиции

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В его открытии участвовала Валентина Матвиенко.

В Василеостровском районе Петербурга открылось новое здание, в котором будет расположено отделение полиции. На торжественное мероприятие пришла Валентина Матвиенко. Чиновница отметила, что сейчас представители малого и среднего бизнеса остро нуждаются в помощи правоохранительных органов, так как их деятельность очень чувствительна. С помощью оперативников Матвиенко собирается создавать благоприятные экономические условия для предпринимателей.

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Также Валентина Матвиенко добавила, что надеется на то, что в Петербурге не будет развиваться "крышевание" и условия, при которых возможны рейдерские захваты при участии полиции. Чиновница объявила о необходимости поднятия оперативникам заработной платы. По ее сведениям, сейчас правительство страны разрабатывает данный вопрос.

Фото: Piter.tv

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Теги: новое здание полиции, открытие отделения полиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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