Октябрьская железная дорога (ОЖД) принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов.

На Витебском направлении утром 14 января поезда следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием до 15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе СЗППК.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить:

– на станциях и вокзалах в пригородных билетных кассах,

– в мобильном приложении "РЖД Пассажирам",

– по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Ранее стало известно, что пассажиропоток по "такту" до Сестрорецка вырос на 10%.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv