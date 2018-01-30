На Васильевском острове девушка ударила возлюбленного битой и укусила за сосок

Парню оказали помощь и отпустили.

На Васильевском острове ссора возлюбленных закончилась обращением в травмпункт. Подробности стали известны Piter.tv.

В первом часу ночи 15 июля в травмпункт обратился 20-летний мужчина. У мигранта врачи зафиксировали кровоподтеки левой половины грудной клетки, на соске – следы зубов. Парню оказали помощь и отпустили.

Пострадавший пояснил, что во время ссоры девушка ударила его битой, а потом вцепилась зубами ему в сосок.

На выходных девочку избили сверстники в Парголово.

Фото: Piter.tv