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На Васильевском острове девушка ударила возлюбленного битой и укусила за сосок
Сегодня, 11:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове девушка ударила возлюбленного битой и укусила за сосок

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Парню оказали помощь и отпустили.

На Васильевском острове ссора возлюбленных закончилась обращением в травмпункт. Подробности стали известны Piter.tv.

В первом часу ночи 15 июля в травмпункт обратился 20-летний мужчина. У мигранта врачи зафиксировали кровоподтеки левой половины грудной клетки, на соске – следы зубов. Парню оказали помощь и отпустили.

Пострадавший пояснил, что во время ссоры девушка ударила его битой, а потом вцепилась зубами ему в сосок.

На выходных девочку избили сверстники в Парголово.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, ссора
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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