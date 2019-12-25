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На Серпуховской горела "Газель"
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На Серпуховской горела "Газель"

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Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано уже в 06:47.

В понедельник, 29 июня, в 06:39 на Серпуховской улице, у дома №34, произошёл пожар. Загорелся автомобиль марки "Газель", в результате чего выгорела его кабина.

Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано уже в 06:47. Сведения о пострадавших не поступали.

На место происшествия для ликвидации пожара привлекались силы МЧС в составе 10 человек личного состава и двух единиц техники.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Октябрьской набережной унёс жизнь мужчины.

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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