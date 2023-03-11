На Планерной улице на 2-летнюю девочку упал шкаф

Малышка помещена в отделение реанимации.

В Приморском районе Петербурга 2-летняя девочка оказалась в больнице, так как на неё упал шкаф. В это время ребёнок был с няней, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне, 29 октября, 2-летнюю девочку госпитализировали в больницу из квартиры на Планерной улице. По предварительным данным, около семи часов вечера на девочку упал шкаф. За ребенком присматривала няня, 54-летняя петербурженка.

Пострадавшую доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом обеих височных костей с переходом на основание черепа, переломом правой теменной кости, закрытым переломом правой ключицы, ушибом грудной клетки. Малышка помещена в отделение реанимации.

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Фото: unsplash