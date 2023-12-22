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На Московском вокзале пассажир упал между поездом и платформой

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Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования мужчины на Московском вокзале, который упал между 6 платформой и поездом. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

После падения мужчина не смог подняться на перрон, так как поезд в движении зацепил его и протащил за составом несколько метров. Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований безопасности, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

В начале мая на железнодорожном переезде станции "Автово" локомотив сбил грузовик.

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Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: московский вокзал, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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