На Московском вокзале пассажир упал между поездом и платформой

Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования мужчины на Московском вокзале, который упал между 6 платформой и поездом. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

После падения мужчина не смог подняться на перрон, так как поезд в движении зацепил его и протащил за составом несколько метров. Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований безопасности, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

В начале мая на железнодорожном переезде станции "Автово" локомотив сбил грузовик.

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Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура