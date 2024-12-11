Во дворе на Караваевской иномарка сбила десятиклассника на велосипеде

Подросток ехал на электровелосипеде.

Иномарка сбила десятиклассника вечером 23 января в Невском районе. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, автомобиль Haval Dargo под управлением 40-летнего мужчины влетел во двор дома 23 по Караваевской улице. Там он сбил 17-летнего десятиклассника на электровелосипеде.

В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

У водителя уже имеется 13 штрафов за нарушения ПДД, из которых 10 – за превышение скорости. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Накануне автомобиль попал в "ловушку" между двумя трамваями на пересечении Тихорецкого и Науки.

Фото: Piter.tv