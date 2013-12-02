На КАД на парковке у АЗС загорелся MAN с водителем внутри

Водитель с обморожением ног и ожогами кистей обеих рук II степени был доставлен в НИИ Скорой помощи.

У АЗС, которая находится по адресу Уткина заводь, 6, загорелся большегруз с водителем внутри. Об этом стало известно Piter.tv.

При неустановленных обстоятельствах произошло возгорание MAN с грузинскими номерами, у автомобиля выгорела кабина. В кабине находился водитель, гражданин РФ, который бригадой скорой помощи с обморожением ног и ожогами кистей обеих рук II степени был доставлен в НИИ Скорой помощи.

Сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Утром 6 декабря женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера.

Фото: Piter.tv