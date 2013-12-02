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На КАД на парковке у АЗС загорелся MAN с водителем внутри
Сегодня, 9:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На КАД на парковке у АЗС загорелся MAN с водителем внутри

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Водитель с обморожением ног и ожогами кистей обеих рук II степени был доставлен в НИИ Скорой помощи.

У АЗС, которая находится по адресу Уткина заводь, 6, загорелся большегруз с водителем внутри. Об этом стало известно Piter.tv.

При неустановленных обстоятельствах произошло возгорание MAN с грузинскими номерами, у автомобиля выгорела кабина. В кабине находился водитель, гражданин РФ, который бригадой скорой помощи с обморожением ног и ожогами кистей обеих рук II степени был доставлен в НИИ Скорой помощи.

Сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Утром 6 декабря женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера.

Фото: Piter.tv

Теги: man, азс, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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