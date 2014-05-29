Стало известно, какие ремонтные работы пройдут на КАД в этом году

На время работ движение будут ограничивать.

На петербургской кольцевой автодороге начался сезон ремонтов. В этом году на магистрали заменят асфальт на участке протяженностью более 73 км, а также 9 деформационных швов на мостах и путепроводах. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На минувших выходных замена деформационного шва началась на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья. Там поэтапно будут ограничивать движение.

С колейностью начнут бороться с 23 апреля. Ремонт пройдет на КАД в районе развязки с проспектом Культуры, а также между развязками с проспектом Энгельса и дорогой Петербург – Мурино. Также дорожники обновят покрытие в районе Ропшинского шоссе до пересечения с дорогой к порту "Бронка". В мае работы пройдут на путепроводе в составе КАД над Таллинским шоссе.

В летний период будут обновлены еще порядка 100 тысяч квадратных метров. При ремонте используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, запроектированный объёмным методом. Покрытие более устойчиво к образованию колеи в летний период и износу из-за шин.

Деформационные швы будут заменять на участке от пересечения трассы с Приморским до пересечения с Таллиннским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"