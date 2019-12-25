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Массовой аварией на КАД заинтересовалась Всеволожская городская прокуратура
Сегодня, 12:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Массовой аварией на КАД заинтересовалась Всеволожская городская прокуратура

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Надзорное ведомства поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Столкновение пассажирского автобуса с тремя другими автомобилями произошло на 23-м километре внутреннего кольца КАД. Массовой аварией заинтересовалась Всеволожская городская прокуратура.

Надзорное ведомства поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП на 23 км КАД.

По предварительным данным, автомобиль "Газель" столкнулся с легковым автомобилем марки Volvo, далее произошло ещё два столкновения с легковыми автомобилями.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Теги: авария, газель, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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