В массовой аварии с автобусом на севере КАД пострадал человек

В пятницу, 24 ноября, на внутреннем кольце КАД случилось ДТП с участием автобуса и трёх легковушек. Судя по данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в результате происшествия есть пострадавший.
Об аварии на 23 км у развязки в проспектом Энгельса стало известно в 8:50. Автобус следовал без пассажиров, предполагается, что это маршрутка, курсирующая между площадью Ленина и Всеволожском.
Установлено, что произошедшее не связаны с работой дорожных организаций.
Ранее мы сообщили о том, что вечером 23 ноября тройное ДТП с погибшим случилось на юге КАД. В результате происшествия погиб водитель ВАЗ.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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