В массовой аварии с автобусом на севере КАД пострадал человек

На место ДТП выехали представители обслуживающей трассу подрядной организации, а также работники скорой помощи и инспекторы ГИБДД.

В пятницу, 24 ноября, на внутреннем кольце КАД случилось ДТП с участием автобуса и трёх легковушек. Судя по данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в результате происшествия есть пострадавший.

Об аварии на 23 км у развязки в проспектом Энгельса стало известно в 8:50. Автобус следовал без пассажиров, предполагается, что это маршрутка, курсирующая между площадью Ленина и Всеволожском.

Установлено, что произошедшее не связаны с работой дорожных организаций.

Ранее мы сообщили о том, что вечером 23 ноября тройное ДТП с погибшим случилось на юге КАД. В результате происшествия погиб водитель ВАЗ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"