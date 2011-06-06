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В Петербурге суточная госпитализация больных COVID-19 за неделю снизилась почти на 5%
Сегодня, 17:47
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kraratau27

В Петербурге суточная госпитализация больных COVID-19 за неделю снизилась почти на 5%

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Однако за прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 4,53%.

За неделю суточный показатель заболевших COVID-19 в Петербурге увеличился на 4,62%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 21 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. 

Так, по сравнению с данными прошлой пятницы на 4,72% снизилась регистрация новых случаев коронавируса в медучреждениях. Также на 4,62% стала ниже суточная госпитализация пациентов с COVID-19. Однако за прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 4,53%.

Наблюдается тенденция к росту распространения новой коронавирусной инфекции, 

- говорится в сообщении.

Известно, что в Петербурге вакцинировано 643 893 человека. За прошедшие сутки первично привились 5 641 человек, вторично вакцинировались 5 819 петербуржцев. 

Ранее мы писали, что петербуржцы не спешат делать прививку от коронавируса.

Фото: Piter.tv 

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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