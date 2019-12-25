Отделение МВД Кыргызстана открылось в Петербурге

Также представительства ведомства республики открылись в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

В Северной столице разместилось новое отделение МВД – теперь вопросы по делам мигрантов из Кыргызстана в России будут решать их соотечественники. Специалисты кыргызского МВД намерены оказывать содействие в вопросах защиты прав своих земляков. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства Кыргызстана.

Мотивом для открытия представительств МВД в разных городах России и, в том числе, в Санкт-Петербурге стало большое количество киргизов, проживающих на территории Российской Федерации. В Северной столице представителем Министерства внутренних дел Кыргызстана стал полковник милиции Таалайбек Тологонов.

В российских медиа прокомментировали нововведение. В частности, официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале написала, чем обусловлен функционал и полномочия представительств МВД Кыргызстана.

В настоящее время взаимодействие Российской Федерации и Киргизской Республики в сфере миграции осуществляется на основе межправительственного соглашения от 20 июня 2017 года, которым предусматривается взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции. Численность сотрудников этих представительств устанавливается по согласованию сторон, а их отделения могут быть открыты в нескольких городах. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее сообщалось, что в Василеостровском районе выявили факты организации нелегальной миграции.

Фото: Piter.TV