Заслуженный артист России Виталий Псарев скончался в Петербурге

23 марта в Петербурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виталий Псарёв. О его уходе сообщили в пресс-службе ГБУК "Петербург-концерт" — одной из ведущих концертных организаций страны, находящейся в ведении городского комитета по культуре.

Творческий путь Виталия Псарёва был тесно связан с "Ленконцертом" (ныне "Петербург-концерт"). В 1975 году он присоединился к легендарному вокально-инструментальному ансамблю "Поющие гитары", который пользовался огромной популярностью у советской молодёжи, сравнимой с успехом "ливерпульской четвёрки".

Псарёв проявил себя не только как выдающийся вокалист, но и как талантливый актёр. Он запомнился зрителям ролями в зонг-опере "Орфей и Эвридика" и рок-опере "Фламандская легенда".

В 1980 году артист стал солистом Государственного концертного оркестра России под управлением Анатолия Бадхена, а с 1982 года начал выступать с сольными программами. Благодаря красивому баритону и высокой исполнительской культуре он стал одним из ведущих интерпретаторов классики и новых песен, сотрудничая с выдающимися композиторами.

Коллектив "Петербург-концерта" выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста, отметив невосполнимость утраты. Светлая память выдающемуся мастеру и замечательному человеку.

Фото: СПб ГБУК "Петербург-Концерт"

