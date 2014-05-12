Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Александр Хомик

В возрасте 50 лет скончался актер Александр Хомик, знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Трагическую новость сообщил его близкий друг, артист хора Мариинского театра Алексей Дмитрук, написав пост на своей странице во "ВКонтакте".

Дмитрук рассказал, что они с Хомиком были знакомы 28 лет, вместе работали и поддерживали друг друга. Он назвал уход актера огромной и невосполнимой потерей.

Александр Хомик родился 3 декабря 1975 года. Он был выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. За свою карьеру артист служил в нескольких театрах, включая Санкт-Петербургский художественный театр и театр-студию под руководством С. Н. Крючковой, а также детский музыкальный театр "Зазеркалье". На его счету более десяти ролей в различных телевизионных проектах.

Кроме того, Хомик был широко известен как мастер дубляжа. Именно его голосом говорили персонажи многих голливудских хитов, среди которых "Тайна Коко", "Планета обезьян: Война", "Университет монстров", "Лесная братва", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Зверополис" и "Люди в черном 3".

