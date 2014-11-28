На Думской улице в 2025-2026 годах появится музыкальный кластер

Здание, прилегающее к Думской башне, находится на реконструкции.

В 2025-2026 годах на Думской улице в Петербурге появится кластер музыкальной культуры. Об этом рассказал Федор Болтин, глава Комитета по культуре, 26 сентября.

Здание, прилегающее к Думской башне, находится на реконструкции, пишет "Интерфакс".

Там шикарный зал. Мы планируем в конце следующего года провести первые большие концертные программы, и в 2025-2026 году окончательно завершить весь комплекс ремонтно-реставрационных работ. Федор Болтин, глава Комитета по культуре Петербурга

Директор Центра музыкальной культуры "Чайковский" Дарья Погорецкая отметила, что на Думской откроется Александровский зал – парадный зал бывшей Городской думы. Оркестр не имеет собственной концертной площадки, поэтому выступает в филармонии, капелле.

Ранее на Piter.TV: с помещений на Думской и Ломоносова съехало порядка 70% баров.

Фото: Piter.TV