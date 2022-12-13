Петербуржца задержали за приставания к 14-летней школьнице в автобусе

Возбуждено уголовное дело по ст.135 ч.3 УК РФ (Развратные действия).

Задержан мужчина, который приставал к школьнице в автобусе на улице Партизана Германа. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мамы девочки, 16 марта в период с 16:54 до 16:57 неизвестный, находясь в салоне автобуса маршрута №2, двигаясь от дома 38 по улице Партизана Германа в сторону проспекта Ветеранов, совершил развратные действия в отношении её 14-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления 22 марта задержан 38-летний мужчина, работающий курьером. Возбуждено уголовное дело по ст.135 ч.3 УК РФ (Развратные действия).

Ранее задержанного учителя информатики из Петергофа изобличили в поцелуях в машине с 13-летней школьницей.

Фото: Piter.tv