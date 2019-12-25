Велосипедист попал под электропоезд на станции Детскосельская

Мужчина получил травмы.

Электропоезд наехал на мужчину у железнодорожной станции Детскосельская в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции в СЗФО.

Сообщение об инциденте в правоохранительные органы поступило в 00:40 5-го июля. Электричка двигалась из Новолисино в Петербург.

Как выяснили в полиции, до происшествия 31-летний мужчина вместе с друзьями распивал спиртные напитки рядом с железнодорожной станцией. После этого он поехал домой на велосипеде. Несмотря на то, что на путях горел запрещающий сигнал светофора, мужчина попытался пересечь железнодорожный переезд перед приближающимся электропоездом.

Машинист подал сигнал большой громкости, однако велосипедист его проигнорировал. Кроме того, было применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Житель Гатчинского района Ленобласти получил травмы.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее немолодой пьяный мужчина попал под электричку у "Сортировочной".

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО