Немолодой пьяный мужчина попал под электричку у "Сортировочной"

Иностранца госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.

В минувшее воскресенье, 31 мая, у железнодорожной платформы "Сортировочная" в Невском районе электричка сбила мужчину. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, инцидент произошел в девятом часу вечера.

Известно, что нетрезвый гражданин пытался перейти пути во время приближения электрички из Металлостроя до Балтийского вокзала. На сигналы машиниста мужчина не отреагировал, наезд не удалось предотвратить, несмотря на экстренное торможение. Пострадавшего, оказавшегося 57-летним жителем ближнего зарубежья, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами костей правой голени и левого плеча.

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV