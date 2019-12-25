В пятницу вечером, 30 мая, два автомобиля сбили 4-летнюю девочку на Биржевой площади. Об этом стало известно из группы "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".
В пресс-службе УГИБДД уточнили, что 29-летний водитель Hyundai совершил наезд на девочку, после чего ребенок отскочил, снова попав под колеса, но уже другого автомобиля.
В результате случившегося пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.
На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что во Владимире на пешеходном переходе сбили 9-летнего мальчика.
Фото: vk.com/dorinspb
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