Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В пятницу вечером, 30 мая, два автомобиля сбили 4-летнюю девочку на Биржевой площади. Об этом стало известно из группы "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что 29-летний водитель Hyundai совершил наезд на девочку, после чего ребенок отскочил, снова попав под колеса, но уже другого автомобиля.

В результате случившегося пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что во Владимире на пешеходном переходе сбили 9-летнего мальчика.

Фото: vk.com/dorinspb