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Два автомобиля сбили 4-летнюю девочку на Биржевой площади
Сегодня, 10:39
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Arinablinova

Два автомобиля сбили 4-летнюю девочку на Биржевой площади

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Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

В пятницу вечером, 30 мая, два автомобиля сбили 4-летнюю девочку на Биржевой площади. Об этом стало известно из группы "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что 29-летний водитель Hyundai совершил наезд на девочку, после чего ребенок отскочил, снова попав под колеса, но уже другого автомобиля. 

В результате случившегося пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. 

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы писали, что во Владимире на пешеходном переходе сбили 9-летнего мальчика.

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: два автомобиля, ребенок, сбили человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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