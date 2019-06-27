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Во Владимире на пешеходном переходе сбили 9-летнего мальчика
Сегодня, 15:43
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MShaffter

Во Владимире на пешеходном переходе сбили 9-летнего мальчика

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Медики борются за жизнь и здоровье ребенка.

Во Владимире водитель на иномарке сбил ребенка на пешеходном переходе.

Жуткое ДТП произошло накануне вечером, 28 мая, около половины 9го на улице Нижняя Дуброва. Водитель 1976 года рождения на автомобиле "Шкода" сбил переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 9-летнего мальчика.

Судя по кадрам в соцсетях, мальчика протащило несколько метров. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По сообщениям в социальных сетях, мальчику потребовалась помощь нейрохирурга. За его жизнь и здоровье борются медики.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: В Челябинске сотрудница ФСБ сбила врача на "зебре"

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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