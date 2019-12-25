В Челябинске сотрудница ФСБ сбила врача на "зебре"

Сбитый пешеход в коме.

В Челябинске автоледи сбила на пешеходном переходе молодого мужчину.

Издание "31TV.RU" сообщает, что ДТП произошло утром 22 мая на улице Профессора Благих, подробности аварии стали известны только сейчас. В то утро 33-летний врач скорой помощи шел на работу и, переходя проезжую часть по пешеходному переходу, был сбит иномаркой. За рулем "Субару Форестер" была 41-летняя женщина.

Позднее стало известно, что данный водитель действующий сотрудник ФСБ. Медик в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Мужчина до сих пор в реанимации в состоянии комы. Так как ДТП совершено военнослужащей, то расследование обстоятельств аварии передано из полиции в 308-й военный следственный отдел (ВСО)для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Местные жители в соцсетях опасаются, что автоледи избежит наказания. Вот только некоторые из комментариев в соцсетях:

Если сразу не написали, значит какое-то время решалось, предавать огласке или нет. Сейчас окажется что не по пешеходнику шел а рядом был вне зебры ( потом напишут, что человек был пьян и сам прыгнул на её машину Всех накосячивших, увольняют задним числом, типа это не наш сотрудник. Типа честь мундира не охота марать... Максимум штраф получит И конечно же он останется виноват. Вообще не смотрят куда едут

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Фото: pixabay.com