Житель Башкирии хотел сжечь судебного пристава из-за машины

На жителя Стерлитамака возбуждено уголовное дело за " Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование".

Житель Стерлитамака пытался поджечь судебного пристава из-за мести.

В пресс-службе СКР по Республике Башкортостан сообщили, что ими возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование" в отношении 41-летнего жителя Стерлитамака. По версии следствия судебный пристав в рамках исполнительного производства передал автомобиль мужчины взыскателю из-за задолженности.

Разозленный мужчина подкараулил пристава на улице, облил его бензином и собирался поджечь, угрожая убийством. Пристав окал сопротивление и принял меры необходимой обороны, поэтому трагических последствий удалось избежать.

В настоящий момент мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики.

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