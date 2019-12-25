В Марий Эл женщина без маски укусила полицейского и получила уголовное дело

Женщина была без маски в общественном месте.

В Марий Эл на 38-летнюю женщину завели уголовное дело из-за укуса полицейского.

Региональные следственные органы СКР по Республике Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", сообщается на сайте следственного комитета республики.

По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции во время дежурства увидел на рынке п. Параньга женщину без маски. Сотрудник полиции подошел к нарушительнице и объяснил ей, что она совершает административное правонарушение.

Женщина отказалась представиться и хотела убежать. Полицейский догнал молодую женщину, и та укусила участкового за кисть левой руки. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Фото: Piter.Tv