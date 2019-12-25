Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус выявили еще у почти 9 тысяч человек.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки выявлено еще 8 572 случая инфицирования коронавирусом в 84 субъектах страны. По-прежнему лидирует Москва с 2 332 случаями, на втором месте Московская область 773 случая, а на третьем Санкт-Петербург с 369 случаями заражения.
По остальным регионам новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:
4. Нижегородская область - 281
5. Свердловская область - 230
6. Ростовская область - 141
7. Челябинская область - 141
8. Красноярский край - 138
9. Волгоградская область - 133
10. Республика Дагестан - 125
11. Тульская область - 112
12. Брянская область - 110
13. Ханты-Мансийский АО - 105
14. Воронежская область - 104
15. Новосибирская область - 103
16. Архангельская область - 101
17. Саратовская область - 94
18. Калужская область - 91
19. Смоленская область - 91
20. Пензенская область - 89
21. Ярославская область - 84
22. Республика Башкортостан - 84
23. Чувашская Республика - 83
24. Ставропольский край - 82
25. Республика Саха (Якутия) - 82
26. Белгородская область - 81
27. Кабардино-Балкарская Республика - 81
28. Краснодарский край - 80
29. Рязанская область - 75
30. Ульяновская область - 75
31. Алтайский край - 75
32. Тамбовская область - 73
33. Новгородская область - 73
34. Липецкая область - 70
35. Хабаровский край - 69
36. Ивановская область - 68
37. Республика Тыва - 66
38. Орловская область - 65
39. Курская область - 64
40. Мурманская область - 60
41. Иркутская область - 60
42. Владимирская область - 59
43. Приморский край - 57
44. Карачаево-Черкесская Республика - 56
45. Кировская область - 56
46. Оренбургская область - 54
47. Ленинградская область - 53
48. Республика Татарстан - 53
49. Псковская область - 52
50. Республика Северная Осетия - 51
51. Самарская область - 48
52. Пермский край - 47
53. Республика Бурятия - 47
54. Республика Марий Эл - 46
55. Республика Ингушетия - 45
56. Республика Мордовия - 44
57. Омская область - 42
58. Тверская область - 41
59. Астраханская область - 40
60. Костромская область - 35
61. Камчатский край - 34
62. Калининградская область - 33
63. Республика Хакасия - 32
64. Ямало-Ненецкий АО - 31
65. Забайкальский край - 28
66. Амурская область - 28
67. Вологодская область - 27
68. Республика Калмыкия - 26
69. Республика Коми - 24
70. Томская область - 23
71. Удмуртская Республика - 22
72. Кемеровская область - 20
73. Чеченская Республика - 18
74. Тюменская область - 18
75. Сахалинская область - 14
76. Республика Карелия - 11
77. Республика Адыгея - 11
78. Магаданская область - 8
79. Еврейская АО - 7
80. Чукотский АО - 7
81. Республика Крым - 6
82. Курганская область - 3
83. Ненецкий автономный округ - 1
84. Республика Алтай - 1
Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 387 623 случаев во всех субъектах страны.
За сутки в России скончалось рекордное количество пациентов с коронавирусом (232 человека). Больше всех пациентов скончались в Москве (76 человек), в Дагестане (50 человек), в Московской области (20 человек), в Санкт-Петербурге (11 человек). В остальных регионах меньше 10. Всего в России умерло 4 374 человек с диагностированным коронавирусом.
Выздоровело за сутки 8 264 человек:
Сегодня ранее:Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все