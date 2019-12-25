Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки скончалось рекордное число пациентов с диагностированным COVID-19.

В России за сутки коронавирус выявили еще у почти 9 тысяч человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки выявлено еще 8 572 случая инфицирования коронавирусом в 84 субъектах страны. По-прежнему лидирует Москва с 2 332 случаями, на втором месте Московская область 773 случая, а на третьем Санкт-Петербург с 369 случаями заражения.



По остальным регионам новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:

4. Нижегородская область - 281

5. Свердловская область - 230

6. Ростовская область - 141

7. Челябинская область - 141

8. Красноярский край - 138

9. Волгоградская область - 133

10. Республика Дагестан - 125

11. Тульская область - 112

12. Брянская область - 110

13. Ханты-Мансийский АО - 105

14. Воронежская область - 104

15. Новосибирская область - 103

16. Архангельская область - 101

17. Саратовская область - 94

18. Калужская область - 91

19. Смоленская область - 91

20. Пензенская область - 89

21. Ярославская область - 84

22. Республика Башкортостан - 84

23. Чувашская Республика - 83

24. Ставропольский край - 82

25. Республика Саха (Якутия) - 82

26. Белгородская область - 81

27. Кабардино-Балкарская Республика - 81

28. Краснодарский край - 80

29. Рязанская область - 75

30. Ульяновская область - 75

31. Алтайский край - 75

32. Тамбовская область - 73

33. Новгородская область - 73

34. Липецкая область - 70

35. Хабаровский край - 69

36. Ивановская область - 68

37. Республика Тыва - 66

38. Орловская область - 65

39. Курская область - 64

40. Мурманская область - 60

41. Иркутская область - 60

42. Владимирская область - 59

43. Приморский край - 57

44. Карачаево-Черкесская Республика - 56

45. Кировская область - 56

46. Оренбургская область - 54

47. Ленинградская область - 53

48. Республика Татарстан - 53

49. Псковская область - 52

50. Республика Северная Осетия - 51

51. Самарская область - 48

52. Пермский край - 47

53. Республика Бурятия - 47

54. Республика Марий Эл - 46

55. Республика Ингушетия - 45

56. Республика Мордовия - 44

57. Омская область - 42

58. Тверская область - 41

59. Астраханская область - 40

60. Костромская область - 35

61. Камчатский край - 34

62. Калининградская область - 33

63. Республика Хакасия - 32

64. Ямало-Ненецкий АО - 31

65. Забайкальский край - 28

66. Амурская область - 28

67. Вологодская область - 27

68. Республика Калмыкия - 26

69. Республика Коми - 24

70. Томская область - 23

71. Удмуртская Республика - 22

72. Кемеровская область - 20

73. Чеченская Республика - 18

74. Тюменская область - 18

75. Сахалинская область - 14

76. Республика Карелия - 11

77. Республика Адыгея - 11

78. Магаданская область - 8

79. Еврейская АО - 7

80. Чукотский АО - 7

81. Республика Крым - 6

82. Курганская область - 3

83. Ненецкий автономный округ - 1

84. Республика Алтай - 1

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 387 623 случаев во всех субъектах страны.

За сутки в России скончалось рекордное количество пациентов с коронавирусом (232 человека). Больше всех пациентов скончались в Москве (76 человек), в Дагестане (50 человек), в Московской области (20 человек), в Санкт-Петербурге (11 человек). В остальных регионах меньше 10. Всего в России умерло 4 374 человек с диагностированным коронавирусом.

Выздоровело за сутки 8 264 человек:

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Фото: pixabay.com