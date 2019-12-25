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У Токсово мужчину придавило квадроциклом
Сегодня, 10:11
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У Токсово мужчину придавило квадроциклом

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Спасателям поступила информация о том, что пропавший не вернулся из леса.

Во Всеволожском районе накануне состоялись поисковые работы. Пропавший погиб, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В службу вечером 2 марта поступила информация о том, что из леса около Токсово не вернулся мужчина. К поисковым работам привлекали дежурную смену поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. 

Было обнаружено тело потерявшегося, придавленное квадроциклом. Его передали полицейским.

Ранее мы рассказывали о том, что слесарь подозревается в убийстве 60-летнего знакомого в квартире по Новоизмайловскому проспекту. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: спасатели, токсово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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