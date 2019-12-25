У Токсово мужчину придавило квадроциклом

Во Всеволожском районе накануне состоялись поисковые работы. Пропавший погиб, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В службу вечером 2 марта поступила информация о том, что из леса около Токсово не вернулся мужчина. К поисковым работам привлекали дежурную смену поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.
Было обнаружено тело потерявшегося, придавленное квадроциклом. Его передали полицейским.
Ранее мы рассказывали о том, что слесарь подозревается в убийстве 60-летнего знакомого в квартире по Новоизмайловскому проспекту.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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