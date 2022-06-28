Мужчину, который запустил петарду у Казанского собора, арестовали на 2 месяца

Он является фигурантом двух дел. В одном — в качестве обвиняемого. В другом — в качестве подозреваемого.

Мужчине, который обвиняется в том, что причинил ущерб здоровью другого человека из-за запуска сигнальной ракетницы, избрали меру пресечения. Об этом 28 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд постановил арестовать Рамиса Зиверса до 25 августа 2022 года. Он обвиняется по статье "Хулиганство". Кроме того, проходит подозреваемым по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В результате запуска ракетницы у Казанского собора пострадала женщина. Она получила ранение грудной клетки и была помещена в шоковую реанимацию. Ситуация попала на видео.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга