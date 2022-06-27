Женщину поместили в шоковую реанимацию после того, как в нее попала петарда около Казанского собора

Подозреваемого задержали через полчаса после того, как сообщение поступило в полицию.

Мужчина запустил петарду около Казанского собора, в результате чего прохожая получила проникающее ранение грудной клетки. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о случившемся поступило в полицию после 22 часов 26 июня. На камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина кидает петарду в толпу прохожих, после чего женщина падает на асфальт. Пострадавшую 59-60 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Она помещена в шоковую реанимацию.

Через полчаса подозреваемого задержали на набережной канала Грибоедова. Им оказался уроженец Вологодской области 1981-го года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД проводят проверку.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти