В Парголово мужчина застрял в трубе и просил о помощи

Двое сотрудников полиции достали петербуржца и составили на него протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

В Парголово из-под земли у одного из дачных участков начали доноситься крики и мольбы. Местная жительница обнаружила в овраге мужчину, который застрял в дренажной трубе. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 5 июня.

Двое сотрудников полиции достали петербуржца и составили на него протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте (ст. 20.20 КоАП РФ). Он не смог объяснить причины произошедшего.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга задержали беглеца из зоны СВО. Мужчина, вернувшись в город, стал злоупотреблять алкоголем и скрываться. Его намерены вернуть в часть.

Фото: Piter.TV