В Петербурге задержан сбежавший с СВО мужчина

Возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

В Красногвардейском районе Петербурга задержан беглец из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте" 2 июня.

Мужчину поймали 1 июня сотрудники ППСП и уголовного розыска Главка. Отмечается, что он, вернувшись в Петербург, стал злоупотреблять алкоголем и скрываться. Беглеца намерены вернуть в часть.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: Piter.TV