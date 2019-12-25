На Ораниенбаумском шоссе неизвестные до смерти избили мужчину

Он скончался в больнице Петергофа.

В Петродворцовом районе Петербурга до смерти избили мужчину. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 6 июля, на Ораниенбаумском шоссе был найден 42-летний мужчина с многочисленными гематомами.

Пострадавшего госпитализировали в больницу Петергофа, там у него диагностировали перелом черепа, также нашли ВИЧ и гепатит. Мужчину не удалось спасти, он скончался в больнице.

В конце июня двое мужчин избили и ограбили охранников склада на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.tv