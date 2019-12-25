На Ораниенбаумском шоссе неизвестные до смерти избили мужчину

В Петродворцовом районе Петербурга до смерти избили мужчину. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Во вторник, 6 июля, на Ораниенбаумском шоссе был найден 42-летний мужчина с многочисленными гематомами.
Пострадавшего госпитализировали в больницу Петергофа, там у него диагностировали перелом черепа, также нашли ВИЧ и гепатит. Мужчину не удалось спасти, он скончался в больнице.
В конце июня двое мужчин избили и ограбили охранников склада на Лиговском проспекте.
Фото: Piter.tv
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