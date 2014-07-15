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Двое мужчин стреляли по машинам на 2-й Комсомольской улице
Сегодня, 9:49
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Двое мужчин стреляли по машинам на 2-й Комсомольской улице

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Хулиганы находились в нетрезвом виде.

Двое мужчин обстреляли автомобили на 2-й Комсомольской улице, после чего подозреваемых по "горячим следам" задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в 21 час 22-го сентября. В полицию обратился студент, который рассказал о стрельбе у дома №23 по 2-й Комсомольской улице. На место сразу же выехал наряд полиции. Подозреваемые не успели далеко уйти. Их поймали у дома №38 на той же улице. Правоохранители задержали мужчин 38 и 33 лет, у них изъяли газовый пистолет.

На хулиганов составили административные протоколы за появление в нетрезвом виде в общественном месте. По факту стрельбы решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина ударил охранника магазина бутылкой по голове. 

Фото: Piter.TV

Теги: машины, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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