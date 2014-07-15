Двое мужчин стреляли по машинам на 2-й Комсомольской улице

Хулиганы находились в нетрезвом виде.

Двое мужчин обстреляли автомобили на 2-й Комсомольской улице, после чего подозреваемых по "горячим следам" задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в 21 час 22-го сентября. В полицию обратился студент, который рассказал о стрельбе у дома №23 по 2-й Комсомольской улице. На место сразу же выехал наряд полиции. Подозреваемые не успели далеко уйти. Их поймали у дома №38 на той же улице. Правоохранители задержали мужчин 38 и 33 лет, у них изъяли газовый пистолет.

На хулиганов составили административные протоколы за появление в нетрезвом виде в общественном месте. По факту стрельбы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина ударил охранника магазина бутылкой по голове.

Фото: Piter.TV