Мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году на проспекте Косыгина

Следствием продолжаются мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

ГСУ СК РФ по Петербургу активно ведет работу по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных много лет назад. Одним из примеров такой деятельности является расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом Красногвардейского района по факту убийства, квалифицируемого по части 1 статьи 105 УК РФ.

Расследование потребовало длительной и тщательной работы следователей и экспертов Главного следственного управления, поскольку преступление было совершено в отсутствие очевидцев. Были проверены многочисленные потенциальные подозреваемые, проведены разнообразные экспертизы. В итоге удалось установить личность виновника и привлечь его к уголовной ответственности.

Следствие установило, что 6 апреля 2002 года обвиняемый, находясь на лестничной площадке жилого дома на проспекте Косыгина, в ходе ссоры с приятелем нанес последнему сначала удар рукой по голове, а затем удар ножом в грудь, после чего сразу покинул место происшествия. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Следствием продолжаются мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Ранее мы сообщили о том, что на Боровой улице иностранец изнасиловал женщину.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу