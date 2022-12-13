Петербуржцу предъявлено обвинение в совершении сексуального насилия в отношении 15-летней девочки-инвалида

Расследование уголовного дела продолжается.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, являющейся инвалидом.

Следственным отделом по Красносельскому району Петербурга расследуется уголовное дело, возбужденное по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) в отношении 65-летнего мужчины.

По данным следствия, обвиняемый вечером 21 января 2023 года, находясь в парадной одного из домов по улице Генерала Кравченко, а также в иных местах на территории Красносельского района, неоднократно совершал в отношении 15-летней, являющейся инвалидом, насильственные действия сексуального характера.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб