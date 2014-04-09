На проспекте Культуры продавец ножей ограбил пенсионерку

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 15 октября.

В полицию 10 октября обратилась 77-летняя жительница дома 27 по проспекту Культуры с заявлением о том, что она впустила в квартиру незнакомца, который убеждал приобрести кухонную утварь стоимостью в 12 тыс. рублей. Когда пожилая женщина отвлеклась, продавец залез в шкаф и похитил конверт с деньгами, после чего скрылся. Товар злоумышленник оставил.

Днем 14 октября около дома 21к2 по улице Руднева по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 40-летнего жителя республики Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее мы рассказывали о том, что грабители вынесли имущество на 47 млн рублей из дома бизнесмена в Парголово.

Фото: Piter.TV