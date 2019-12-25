Петербуржца подозревают в травмировании брата-близнеца

Один из братьев находится в больнице в тяжелом состоянии после падения с высоты.

Петербуржец оказался в больнице в тяжелом состоянии после падения с высоты на улице Тельмана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 25 февраля в 15:44 через 03 поступило сообщение о том, что у дома 48 корпус 3 по улице Тельмана падение с высоты. На месте был найден 39-летний жилец этого дома, который был передан врачам скорой помощи. По подозрению в совершении указанного преступления, по "горячим следам" задержан брат-близнец потерпевшего.

Позже из НИИ Скорой Помощи поступила телефонограмма. В ней говорилось, что пострадавший госпитализирован с сочетанной травмой головы, груди, таза, позвоночника, конечностей, ЗЧМТ, СГМ, множественными переломами ребер, ушибами внутренних органов. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.TV