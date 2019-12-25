На Васнецовском проспекте из окна восьмого этажа выпала 17-летняя девушка

Девушка является жительницей Новгородской области.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа молодой девушки у дома по Васнецовскому проспекту. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию от оператора скорой помощи 15 февраля в 22:24 поступило сообщение о том, что у дома 18 по Васнецовскому проспекту обнаружен труп после падения 17-летней жительница Новгородской области. По предварительной информации, девушка выпала из окна восьмого этажа.

Изъято: ноутбук, 2 мобильных телефона, одежда, следы рук. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе в Мурино девушка упала с высоты на автомобиль.

Фото: Piter.TV