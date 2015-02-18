В Мурино девушка упала с высоты на автомобиль

Тело девушки было найдено прошлой ночью на Воронцовском бульваре.

В Мурино девушка упала с высоты на припаркованный автомобиль.Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело девушки было найдено прошлой ночью на Воронцовском бульваре, на ней были только тоски и футболка. Девушка упала на чей-то припаркованный автомобиль.

По информации источника, в квартире погибшей остался ребёнок, он почти сутки пробыл один, пока спасатели не вскрыли дверь квартиры.

В конце января мужчина скончался после падения из окна общежития на Маршала Говорова.

Фото: Piter.TV