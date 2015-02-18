В Мурино девушка упала с высоты на автомобиль

В Мурино девушка упала с высоты на припаркованный автомобиль.Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело девушки было найдено прошлой ночью на Воронцовском бульваре, на ней были только тоски и футболка. Девушка упала на чей-то припаркованный автомобиль.
По информации источника, в квартире погибшей остался ребёнок, он почти сутки пробыл один, пока спасатели не вскрыли дверь квартиры.
В конце января мужчина скончался после падения из окна общежития на Маршала Говорова.
Фото: Piter.TV
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