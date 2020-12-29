Мужчина скончался после падения из окна общежития на Маршала Говорова

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин.

В Петербурге после падения с высоты в больнице скончался мужчина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 27 января в 19:42 поступали сообщение о том, что у дома 8 по улице Маршала Говорова мужчина выпал из окна. Полицейские выяснили, что из окна коммунальной восьмикомнатной квартиры дома 8 "а" по улице Маршала Говорова (общежитие), расположенной на 7 этаже 16 дома выпал 33-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу № 26. В 21:22 поступила телефонограмма, о госпитализации пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой груди и живота, открытым переломом пяточных костей. В 21:52 мужчина скончался.

В 20:00 по подозрению в совершенном преступлении по указанному выше адресу в состоянии алкогольного опьянения задержаны и доставлены двое мужчин 51 и 53 лет.

После падения школьницы с высоты в Шушарах возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv