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Конфликт со стрельбой на улице Ломоносова попал на видео

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Потерпевший скрылся с места и к медикам, видимо, обращаться не стал.

Конфликт на улице Ломоносова, обернувшийся стрельбой, попал на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел утром 8-го августа, подозреваемого уже задержали.

Сообщение в полицию о случившемся поступило в восьмом часу утра в воскресенье. По словам заявителя, мужчине выстрелили в руку. Подозреваемым оказался неработающий 32-летний гражданин. Обидчик рассказал, что не знает потерпевшего. В ходе конфликта он выстрелил в него из травматического пистолета, разрешение на оружие у подозреваемого есть. Потерпевший скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.TV

Теги: драка, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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