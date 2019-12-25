Житель Ленобласти упал с грузовика из-за дерева в Белоострове

Дерево рухнуло на транспортное средство.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу №40 после падения дерева на его машину. По информации Piter.TV, 53-летний гражданин упал с кузова грузовой машины во время разгрузки, так как на него упало дерево.

Пострадавший проживает в Ломоносовском районе Ленобласти. По предварительным данным, у него диагностировали закрытый фрагментарный перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее Piter.TV писал о том, что из-за гололедицы в НИИ Джанелидзе с переломами положили пять петербуржцев.

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