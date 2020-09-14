Мужчина упал с трехметровой высоты после свадьбы из-за скользких ступеней в отеле на Приморском шоссе

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Мужчина упал с трехметровой высоты после свадьбы на Приморском шоссе. Он поскользнулся на ступеньках, узнал Piter.TV.

Инцидент произошел 26 декабря. По предварительным данным, после праздника один из гостей поднимался по лестнице в номер отеля и упал. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ступени помыли, и они могли оставаться мокрыми.

В результате у 35-летнего пострадавшего диагностировали гематому теменной области и рану уха. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV писал о том, что курсант Морского колледжа попал в реанимацию после отравления эталоном.

Фото: Pixabay