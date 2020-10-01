Курсант Морского колледжа попал в реанимацию после отравления эталоном

Он сделал два глотка из бутылки с неизвестной жидкостью коричневого цвета (молодой человек предположил, что это был коньяк)

В пятницу, 24 декабря, в 75-й отдел полиции поступила телефонограмма из городской детской больницы №5. Как стало известно Piter.TV, в медучреждение доставили 17-летнего курсанта Морского технического колледжа, отравившегося эталоном.

Утром подросток отправился на учебу. Как рассказал сам пострадавший, выйдя из колледжа, он увидел встретил группу малознакомых ребят, старше него, которые раньше учились в колледже. Молодые люди стояли в кругу и распивали неизвестный напиток. Увидев подростка, ребята предложили ему выпить вместе с ними. Пострадавший согласился, он сделал два глотка из бутылки с неизвестной жидкостью коричневого цвета (молодой человек предположил, что это был коньяк) и ушел. Сев в троллейбус, ему стало плохо, он потерял сознание и очнулся только в реанимации.

В больнице несовершеннолетнему провели экспресс-тест, который показал, что у него отравление этанолом. Его перевели в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе для проведения химико-токсикологического исследования и постановки точного диагноза.

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Фото: Piter.TV

