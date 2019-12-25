Петербуржец украл 30 тушей для ресниц из магазина

Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в краже туши для ресниц в количестве 30 штук. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 19 ноября обратилась директор магазина косметики. В магазин на Кирочной улице вошел неизвестный мужчина, который собрав с витрины в полиэтиленовый мешок тушь для ресниц черного цвета в количестве 30 штук, направился к выходу. При этом он угрожал ножом сотрудникам магазина. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

Уже 21 ноября по подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний мужчина. Он был полностью изобличен в совершении указанного преступления.

Ранее из квартиры жительницы Ленобласти вынесли драгоценности общей стоимостью 4 млн рублей.

Фото: pexels